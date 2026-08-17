Стрелок "Востока" рассказал, как бойцы ВС РФ залетели в Рыбальское на мотоциклах

Детали освобождения Рыбальского в Запорожской области Стрелок "Востока" рассказал, как бойцы ВС РФ залетели в Рыбальское на мотоциклах

Москва17 авг Вести.Российские военнослужащие застали противника в Рыбальском Запорожской области врасплох, залетев в населенный пункт на мотоциклах. Об это в интервью ИС "Вести" рассказал стрелок с позывным Ник.

Атаку на Рыбальское бойцы вели со стороны Нового Поля, которое несколько дней назад под свой контроль взяли гвардейцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток".

Мы заехали, забор снесли, мотоцикл - вправо, мы - влево. Кто в окно нырнул, кто в дверь. А там все разбито, перебито. Мы залетели, укрепились. Ждем следующую группу, когда они подъедут, закрепятся рассказал Ник

В Рыбальском порядка 30 строений, каждое проверяли и зачищали, предварительно забрасывая гранатами и минами. Группу командира отделения с позывным Шах атаковали с воздуха. Украинский дрон удалось сбить всего в нескольких метрах от себя. Шах был ранен, но задачу выполнил, занял вражескую огневую точку и удержал позицию.

Если по дрону отрабатываешь, и он ближе 20 метров находится, есть вероятность, что осколками зацепит. Так и получилось, ногу и руку посекло. Но это так, легкое ранение поделился командир отделения

Об установлении контроля над Рыбальским Минобороны России сообщило 15 августа. При освобождении населенного пункта Вооруженные силы России уничтожили до роты живой силы противника.