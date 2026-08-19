Москва19 авгВести.Преодолев сопротивление элитного штурмового батальона ВСУ, гвардейцы 39-й бригады группировки войск "Восток" водрузили российский флаг в селе Новосолошино в Запорожской области. В условиях высокой активности украинских беспилотников, передвигаться приходилось неспешно. Об этом заявил ИС "Вести" стрелок-штурмовик этого подразделения с позывным Чижик.
БПЛА "гудели" круглосуточно, на одного военного приходились десятки аппаратов, указал он.
Сидишь несколько часов в лесополосе, подсчитываешь, через какое время летает [дрон], через какое время - не летает. Преодолеваешь открытую местностьрассказал Чижик
Более 100 зданий зачистили мотострелки 39-ой бригады группировки войск "Восток" во время освобождения села Новосолошино в Запорожской области. В финальной стадии стрелкового боя командиры киевских формирований оставили своих солдат, заявил стрелок-штурмовик с позывным Мирыч.