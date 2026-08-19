"Сидели в лесополосе": боец Чижик об освобождении Новосолошино

Боец ВС РФ: для освобождения Новосолошино пришлось часами сидеть в лесополосе "Сидели в лесополосе": боец Чижик об освобождении Новосолошино

Москва19 авг Вести.Преодолев сопротивление элитного штурмового батальона ВСУ, гвардейцы 39-й бригады группировки войск "Восток" водрузили российский флаг в селе Новосолошино в Запорожской области. В условиях высокой активности украинских беспилотников, передвигаться приходилось неспешно. Об этом заявил ИС "Вести" стрелок-штурмовик этого подразделения с позывным Чижик.

БПЛА "гудели" круглосуточно, на одного военного приходились десятки аппаратов, указал он.

Сидишь несколько часов в лесополосе, подсчитываешь, через какое время летает [дрон], через какое время - не летает. Преодолеваешь открытую местность рассказал Чижик

Более 100 зданий зачистили мотострелки 39-ой бригады группировки войск "Восток" во время освобождения села Новосолошино в Запорожской области. В финальной стадии стрелкового боя командиры киевских формирований оставили своих солдат, заявил стрелок-штурмовик с позывным Мирыч.