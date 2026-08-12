Бойцы ВС РФ рассказали, как боевики ВСУ перепутали их со своими в Новом Поле

Боевики ВСУ в Новом Поле приняли бойцов ВС РФ за своих и предложили им чашку чая Бойцы ВС РФ рассказали, как боевики ВСУ перепутали их со своими в Новом Поле

Москва12 авг Вести.Украинские боевики приняли российских штурмовиков, которые освобождали село Новое Поле, за своих и пригласили их на чаепитие. После непродолжительного разговора бойцы ВС РФ предложили противнику сдаться. Об этом ИС "Вести" рассказал стрелок с позывным Ангел.

Группа Ангела быстро занимала блиндажи, отсекала узлы сопротивления и открывала путь для следующих подразделений. По пути следования взяла в плен четырех украинских операторов беспилотников.

Они сначала думали, [что] свои. Начали там чай, не чай. Мы посидели, попили чая, поговорили. Потом сказали им сложить орудие и сдаться. Одному пришлось чуть-чуть в челюсть дать, неправильно за маму выразился рассказал штурмовик

11 августа Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новое Поле в Запорожской области. Село было взято под контроль силами группировки "Восток". По данным ведомства, в ходе боев подразделения взяли под контроль подготовленный район обороны Вооруженных сил Украины и зачистили более сотни строений.