МО: ВС РФ ликвидировали до роты живой силы ВСУ при освобождении Нового Поля

Армия РФ уничтожила до роты живой силы ВСУ при освобождении Нового Поля МО: ВС РФ ликвидировали до роты живой силы ВСУ при освобождении Нового Поля

Москва11 авг Вести.Вооруженные силы России уничтожили до роты живой силы украинской армии при освобождении населенного пункта Новое Поле в Запорожской области. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, в ходе боев подразделения "Востока" взяли под контроль подготовленный район обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) и зачистили более сотни строений в границах Нового Поля.

Потери ВСУ составили до роты живой силы, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, четыре наземных роботизированных комплекса и более 20 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга" говорится в заявлении

Как подчеркнули в Минобороны РФ, освобождение этого населенного пункта позволило российским войскам расширить зону контроля севернее Коммунаровки, а также создать условия для дальнейшего продвижения на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Ведомство также показало кадры освобождения Нового Поля.

Об установлении контроля над этим населенным пунктом в Запорожской области Минобороны сообщило 11 августа. Также российские войска выбили украинские подразделения из харьковской Щербаковки.