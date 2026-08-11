Москва11 авгВести.Российские войска освободили населенный пункт Новое поле в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
Населенный пункт взят под контроль силами группировки ВС РФ "Восток", уточняется в сообщении.
Кроме того, в Запорожской области военные РФ нанесли поражение украинским боевикам в районах населенных пунктов Рыбальское, Воскресенка, Зоревка, Широкое, Самойловка и Никольское.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике.