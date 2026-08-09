Москва9 авгВести.Вооруженные силы России освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Министерство обороны России.
По данным ведомства, Васютинское перешло под контроль российской армии в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск.
Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Васютинское Донецкой Народной Республикиговорится в сообщении
В Минобороны уточнили, что населенный пункт Торецкое был освобожден в результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр".
Кроме того, в ведомстве сообщили, в частности, что средства ПВО сбили за сутки 970 дронов ВСУ и четыре ракеты HIMARS в зоне СВО.
Накануне Минобороны сообщало, что российские военные взяли под свой контроль село Ивановка в Харьковской области.