Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Васютинское и Торецкое в ДНР

ВС РФ освободили Васютинское и Торецкое в ДНР Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Васютинское и Торецкое в ДНР

Москва9 авг Вести.Вооруженные силы России освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, Васютинское перешло под контроль российской армии в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск.

Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Васютинское Донецкой Народной Республики говорится в сообщении

В Минобороны уточнили, что населенный пункт Торецкое был освобожден в результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр".

Кроме того, в ведомстве сообщили, в частности, что средства ПВО сбили за сутки 970 дронов ВСУ и четыре ракеты HIMARS в зоне СВО.

Накануне Минобороны сообщало, что российские военные взяли под свой контроль село Ивановка в Харьковской области.