Москва9 авгВести.Российские средства ПВО сбили за сутки четыре 970 беспилотников и четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ в суточной сводке о ходе спецоперации.
…Сбиты… четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 970 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Также российские военные уничтожили за сутки десять управляемых авиационных бомб, информирует военное ведомство,
Отмечается, что всего с начала СВО уничтожены уже почти 202 тысячи беспилотников в зоне спецоперации.
Днем ранее Минобороны сообщало о 828 уничтоженных дронах ВСУ и сбитой ракете "Фламинго" в зоне СВО за сутки.