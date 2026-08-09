Российские войска за сутки сбили 970 беспилотников ВСУ и четыре ракеты HIMARS

Средства ПВО сбили за сутки 970 дронов ВСУ и четыре ракеты HIMARS в зоне СВО Российские войска за сутки сбили 970 беспилотников ВСУ и четыре ракеты HIMARS

Москва9 авг Вести.Российские средства ПВО сбили за сутки четыре 970 беспилотников и четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщает Минобороны РФ в суточной сводке о ходе спецоперации.

…Сбиты… четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 970 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Также российские военные уничтожили за сутки десять управляемых авиационных бомб, информирует военное ведомство,

Отмечается, что всего с начала СВО уничтожены уже почти 202 тысячи беспилотников в зоне спецоперации.

Днем ранее Минобороны сообщало о 828 уничтоженных дронах ВСУ и сбитой ракете "Фламинго" в зоне СВО за сутки.