Москва9 авг Вести.Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана одобрил новый законопроект по управлению Ормузским проливом. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

В комитете по национальной безопасности парламента был одобрен законопроект "О стратегических мерах по обеспечению безопасности и устойчивого развития Ормузского пролива и Персидского залива" указал вещатель

Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Помимо этого, суда не смогут перевозить через пролив любой тип груза, будь то военный или гражданский, аффилированный с Израилем. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в воскресенье, что соглашение по проливу между Ираном и Оманом находится на заключительной стадии, но повторил сделанные в субботу заявления о том, что Иран не откроет его, пока со стороны США не будут выполнены другие условия, включая компенсацию для Ирана.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану.