Москва10 маяВести.Иран не будет пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к антииранским санкциям США. Об этом заявил представитель армии исламской республики Мохаммад Акраминия.
Акраминия в интервью агентству IRNA подчеркнул, что теперь все суда должны согласовывать свои действия с Тегераном.
Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского проливасказал он
С 5 мая Исламская Республика ввела новый режим прохода судов по морскому пути. Суда смогут пройти пролив только после официального уведомления Тегерана и получения сводки правил.