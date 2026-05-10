Тегеран пообещал трудности для судов стран, поддерживающих санкции США Иран грозит не пустить суда поддерживающих США стран через Ормузский пролив

Москва10 мая Вести.Иран не будет пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к антииранским санкциям США. Об этом заявил представитель армии исламской республики Мохаммад Акраминия.

Акраминия в интервью агентству IRNA подчеркнул, что теперь все суда должны согласовывать свои действия с Тегераном.

Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива сказал он

С 5 мая Исламская Республика ввела новый режим прохода судов по морскому пути. Суда смогут пройти пролив только после официального уведомления Тегерана и получения сводки правил.