Галибаф: Иран сделает канал связи по вопросу прохода судов в Ормузском проливе Иран создаст канал связи для решения вопросов прохода судов в Ормузском проливе

Москва23 июн Вести.Тегеран дал согласие на организацию канала связи по вопросу прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщило иранское государственное агентство Mehr со ссылкой на комментарий спикера парламента Исламской Республики Мохаммада Багера Галибафа.

По его словам, создание такого канала поможет избежать конфликтных ситуаций и инцидентов.

В Ормузском проливе могут возникнуть проблемы, поэтому мы согласились создать центр и наладить связь, чтобы в случае возникновения проблем мы могли решать их более оперативно в рамках 30-дневного периода приводит слова Галибафа Mehr

При этом чиновник подчеркнул, что вышеупомянутая линия связи не предназначена для получения разрешения на проход от Ирана, так как получение разрешения является отдельной процедурой.

Эта линия предназначена только для решения проблем с судами или возможных инцидентов, чтобы можно было внести ясность уточнил Галибаф

Он также подчеркнул, что управление проливом никогда не будет осуществляться так, как до начала войны. По словам чиновника, нормы международного права будут соблюдаться, а судоходство через Ормузский пролив будет регулироваться Ираном в соответствии с этими нормами и установленными Тегераном правилами.

Спикер парламента Исламской Республики также сообщил, что в Швейцарии было окончательно согласовано подписание соглашения о допуске Ирана к части его замороженных активов на сумму 12 миллиардов долларов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана, прошедших в Швейцарии, американская и иранская стороны установили механизм контроля режима прекращения огня на Ближнем Востоке и управления будущими конфликтами. Вэнс подчеркнул, что США очень довольны этим результатом.