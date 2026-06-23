Галибаф объявил о согласовании c США разблокировки $12 млрд иранских активов Галибаф: вопрос о разблокировке 12 млрд долларов активов Ирана согласован с США

Москва23 июн Вести.В Швейцарии было окончательно согласовано подписание соглашения о допуске Ирана к части его замороженных активов на сумму 12 миллиардов долларов. Об этом сообщает спикер парламента Ирана, глава иранских переговорщиков в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф, его слова передает агентство Reuters.

Также он отметил, что Тегеран согласился на создание линии связи, регулирующей проход судов в Ормузском проливе для предотвращения возможных конфликтов и инцидентов в дальнейшем.

В ходе переговоров завершена работа над подписанием соглашения о разблокировке замороженных иранских активов на сумму 12 миллиардов долларов сказано в публикации

Ранее стало известно, что США и Катар работают над механизмом, который позволит Ирану использовать 6 миллиардов долларов его замороженных активов для приобретения гуманитарных товаров.

Кроме того, портал Axios сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена предоставить Ирану доступ к части его замороженных активов, если Тегеран допустит инспекторов ООН к ядерным объектам на территории Исламской Республики.