В Иране готовят ограничения для судов США и Израиля в Ормузском проливе

В Иране готовят запрет на проход судов США и Израиля через Ормузский пролив В Иране готовят ограничения для судов США и Израиля в Ормузском проливе

Москва7 авг Вести.Парламент Ирана рассматривает законопроект, предусматривающий запрет на проход через Ормузский пролив судов, принадлежащих США, Израилю и другим государствам, которые Тегеран считает враждебными. Об этом заявил член президиума парламента Алиреза Салими, его слова приводит агентство Fars.

По словам парламентария, документ находится на рассмотрении комиссии по национальной безопасности и внешней политике. Согласно проекту, ограничения коснутся как судов под флагом США и Израиля, так и любых грузов, связанных с Израилем. Запрет также может распространиться на суда государств, которые, по версии Тегерана, участвовали в военных действиях против "исламского фронта сопротивления".

Законопроект предусматривает, что страны и частные лица, причинившие ущерб Ирану, не смогут пользоваться Ормузским проливом и Персидским заливом до выплаты компенсации. За нарушение предлагается установить штрафы в размере до 20% стоимости перевозимого груза.

Ранее агентство Reuters писало, что договор между Ираном и Оманом о регулировании судоходства в Ормузском проливе фактически дает Тегерану контроль над судами, следующими в Персидский залив.