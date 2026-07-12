PGSA: Иран не пропустит ни одно судно через Ормуз до нормализации обстановки

В Иране заявили, что не пропустят суда через Ормуз до нормализации обстановки PGSA: Иран не пропустит ни одно судно через Ормуз до нормализации обстановки

Москва12 июл Вести.Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) Ирана и ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что транзит судов через Ормузский пролив полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в регионе.

Настоящим сообщаем, что в связи с недавними незаконными действиями Вооруженных сил США в регионе проход через Ормузский пролив в настоящее время невозможен. Как только ситуация стабилизируется и восстановится спокойствие, все заявления будут рассмотрены в соответствии с очередностью их подачи, а необходимые разрешения будут выданы говорится в заявлении PGSA, опубликованном в соцсети X

После подписания меморандума в июне боевые действия на Ближнем Востоке вновь возобновились. США наносят удары по территории Исламской Республики, а Иран в ответ атакует военные объекты Соединенных Штатов в регионе.

В ночь на 12 июля Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива "до дальнейшего уведомления". Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал Вашингтон следовать своим обязательствам по меморандуму с ИРИ, в котором сказано, что Ормузский пролив должен быть открыт на условиях Тегерана.

При этом позже в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, поскольку он сохраняет статус международного водного пути.