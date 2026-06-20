Москва20 июн Вести.Иран решил вновь закрыть Ормузский пролив в ответ на продолжение ударов Израиля по Ливану. Об этом заявили в центральном штабе военного командования ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

Военные подчеркнули, что эта мера - лишь первая среди тех, которые последуют, если Вашингтон и Тель-Авив и впредь будут нарушать достигнутые ранее договоренности.

Ввиду явного вероломства и нарушения Америкой первого пункта меморандума о прекращении войны, а также в ответ на непрекращающееся и постоянное нарушение режима прекращения огня сионистским режимом на юге Ливана... объявляем, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов цитирует штаб иранское гостелерадио IRIB

Ранее издание Bild сообщило, что Иран вновь начал перекрывать Ормузский пролив и призвал все суда не приближаться к нему.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Ирану удалось заключить мирную сделку, в рамках которой предполагалось открытие Ормузского пролива для судоходства.