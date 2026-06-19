Москва19 июн Вести.Иран снова закрыл проход для судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bild.

В то же время издание отмечает, что официального подтверждения этому в настоящий момент нет.

В районе пролива прозвучали предупредительные выстрелы. Кроме того, иранский Корпус стражей исламской революции по радио призвал все суда не приближаться к Ормузскому проливу следует из сообщения

Ранее Иран пообещал разминировать Ормузский пролив и в течение 60 дней не брать оплату с судов, проходящих через акваторию, в соответствии с подписанным с США меморандумом о взаимопонимании.