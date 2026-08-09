Военкор Коц: по военной инфраструктуре Украины надо бить без всякой скромности

Военкор Коц: канцлер ФРГ сам накаркал прилеты по своим автозаводам Военкор Коц: по военной инфраструктуре Украины надо бить без всякой скромности

Москва9 авг Вести.В ходе последних ударов по Украине было уничтожено предприятие со 100-процентным немецким капиталом. Судя по тому, чем оно занималось, там есть все необходимое оборудование для производства элементов дронов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

В своем Telegram-канале он написал, что, судя по фотографиям, огромный цех выгорел полностью.

Kromberg & Schubert - крупный немецкий поставщик автокомпонентов, специализирующийся на бортовых электросетях, кабельных системах и пластиковых деталях для автопрома и смежных отраслей. Работает с известными автопроизводителями.

В украинских соцсетях уже разгоняется пожалейка - ах, этот завод был градообразующим предприятием! Ах, сотни людей потеряли свою работу. Ну тут можно поинтересоваться, чем именно они занимались в цехах немецкой компании продолжил Александр Коц

Судя по профилю предприятия - бортовые сети, проводка, пластиковые компоненты, электроника - там есть все необходимое оборудование для производства элементов дронов, их сборки и настройки, отметил журналист.

Он напомнил, что еще весной канцлер Фридрих Мерц призвал немецкий автопром переводить производство на военные рельсы, как в Германии 1930-х. Таким образом, канцлер сам накаркал прилеты по своим автозаводам, четко обозначив их как законные военные цели.