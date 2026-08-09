Москва9 авгВести.В ходе последних ударов по Украине было уничтожено предприятие со 100-процентным немецким капиталом. Судя по тому, чем оно занималось, там есть все необходимое оборудование для производства элементов дронов, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
В своем Telegram-канале он написал, что, судя по фотографиям, огромный цех выгорел полностью.
Kromberg & Schubert - крупный немецкий поставщик автокомпонентов, специализирующийся на бортовых электросетях, кабельных системах и пластиковых деталях для автопрома и смежных отраслей. Работает с известными автопроизводителями.
В украинских соцсетях уже разгоняется пожалейка - ах, этот завод был градообразующим предприятием! Ах, сотни людей потеряли свою работу. Ну тут можно поинтересоваться, чем именно они занимались в цехах немецкой компаниипродолжил Александр Коц
Судя по профилю предприятия - бортовые сети, проводка, пластиковые компоненты, электроника - там есть все необходимое оборудование для производства элементов дронов, их сборки и настройки, отметил журналист.
Он напомнил, что еще весной канцлер Фридрих Мерц призвал немецкий автопром переводить производство на военные рельсы, как в Германии 1930-х. Таким образом, канцлер сам накаркал прилеты по своим автозаводам, четко обозначив их как законные военные цели.
Не до всех из них мы можем дотянуться. Но по тем, что можем, надо бить без всякой скромности. Надеемся, что завод Kromberg & Schubert не станет последнимзаключил Александр Коц