Москва13 июл Вести.На совещании Верховного главнокомандующего с руководством Генерального штаба и командующими группировками на пункте управления Объединенной группировки войск 3 июля 2026 года Владимир Путин потребовал от Министерства обороны и специальных служб проанализировать вовлечённость иностранных промышленных компаний в реальные боевые действия против России. Владимир Путин назвал такие структуры "подстрекателями" продолжения войны на Украине и подчеркнул, что такой анализ может стать доказательной базой против конкретных компаний и заводов, ставших частью военной инфраструктуры Украины и, следовательно, потенциальными целями для российских ударов. В 2026 году Германия фактически стала главной промышленной базой для украинского ВПК в войне против России.

Но только вопрос в том, что атаки на российские гражданские промышленные объекты осуществляются под прикрытием Украины странами коллективного Запада, и этот факт не является ни для кого секретом. За террористическими ударами по гражданским целям в России сегодня стоит Германия.

Министерство обороны Украины в апреле 2026 года объявило о переходе к новой военной доктрине технологизированной войны дронов и уже через несколько дней получило поддержку Германии для её реализации. 14 апреля 2026 года в Берлине министр обороны Украины Федоров и министр обороны Германии Писториус подписали пакет соглашений о совместном военном производстве. В рамках интеграции немецких компаний с украинским ВПК в присутствии Зеленского и Мерца согласовали создание совместных предприятий на территории Германии по выпуску боевых дронов для ВСУ, предназначенных для ударов по России.

В этой военной кооперации особое значение занимает немецкая компания Quantum Systems GmbH, которую Германия выводит в число ведущих промышленных участников создания военных технологий против России. Это подтверждается тем фактом, что ещё в феврале 2026 года Владимир Зеленский и Борис Писториус посетили производство Quantum Frontline Industries — совместного предприятия Quantum Systems и украинской Frontline Robotics, созданного для серийного выпуска ударных беспилотных систем для ВСУ. К апрелю эта линия сотрудничества была расширена: вокруг Quantum Systems появились новые совместные структуры, включая Quantum WIY Industries и Quantum Tencore Industries, закрывающие разные сегменты украинской беспилотной и роботизированной программы. Именно на базе Quantum Systems выстраивается многоуровневая европейско-украинская военно-промышленная сеть для новой украинской доктрины технологизированной войны дронов.

Штаб-квартира и производство Quantum Systems GmbH расположены в технопарке в земле Бавария по адресу: Zeppelinstr. 18, 82205 Gilching. Компания активно скупает технологические стартапы и ключевые компоненты для производства дронов — AirRobot, Spleenlab, Fernride, Hacker Motor, — чтобы в ускоренном режиме выстроить производственную архитектуру для беспилотных и ракетных систем: искусственный интеллект, машинное зрение, автономная навигация, электрические двигатели и военная логистика. Основные программные технологии объединяются на базе платформы MOSAIC UXS — многоуровневого программного модуля управления боевыми миссиями, который через единый интерфейс связывает пилотируемые и беспилотные системы со штабами, а также собирает разведданные со всех применяемых дронов против России. Для максимально быстрого масштабирования Quantum Systems получает финансирование от крупнейших немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank.

В эту сеть интегрирован немецкий автогигант Mercedes-Benz Daimler Truck. В марте 2026 года Daimler Truck и Quantum Systems объявили о партнерстве в создании боевых наземных беспилотных систем, также интегрированных в программную среду MOSAIC UXS, которая используется для ударов по российским войскам. Ключевая немецкая площадка Daimler Truck находится в Вёрте-на-Рейне: Mercedes-Benz Werk Wörth, Daimlerstraße 1, 76744 Wörth. По данным Daimler Truck, только на этой площадке работает до 10 000 сотрудников.

Следующим звеном этой сети становится производственная связка Quantum Systems, аэрокосмической компании Destinus и немецкого военно-промышленного гиганта Rheinmetall. 14 апреля 2026 года Quantum Systems и Destinus объявили о стратегическом партнёрстве. Ударные системы Destinus, включая управляемые крылатые ракеты дальнего действия Ruta, должны быть встроены в единую программную среду MOSAIC UXS, которая связывает разведку, обработку данных, управление боевой миссией и средства поражения по территории России. Штаб-квартира компании Destinus Germany GmbH зарегистрирована в районе Мюнхена по адресу: Velaskostraße 10, 85622 Feldkirchen. Производственные мощности в Германии компания планирует развернуть в городе Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany. Действующее промышленное производство украинских ракет Ruta находится в Нидерландах по адресу: Haaksbergerstraat 71, 7554 PA Hengelo, Overijssel.

13 апреля 2026 года Rheinmetall и Destinus объявили о создании совместного предприятия Rheinmetall Destinus Strike Systems. Согласно сообщению Rheinmetall, новая структура должна быть создана во второй половине 2026 года на базе промышленной площадки Rheinmetall в Rheinmetall Waffe Munition GmbH, Heinrich-Ehrhardt-Straße 2, 29345 Unterlüß, Lower Saxony. Заявленная специализация — производство и поставка Украине современных ракетных систем, включая крылатые ракеты и баллистические реактивные системы для нанесения ударов по России. В формулировке Rheinmetall эта кооперация должна закрыть разрыв между потребностями Европы и Украины и возможностями европейской оборонной промышленности. На площадке Rheinmetall в Unterlüß занято до 4 000 сотрудников.

Перефразируя Зеленского, можно сказать, что Украина создала глубокий тыл в Германии и считает его недосягаемым для России. Но это большое заблуждение: ни один объект в Европе для России недосягаемым не является.

Немецкие компании и заводы, которые встроились в украинский ВПК и принимают прямое участие в боевых действиях, вполне могут рассматриваться Россией как объекты военной инфраструктуры Украины и как законная цель для уничтожения. Это означает распространение украинского конфликта на Европу, о чем я не раз предупреждал

"Сегодня Берлин действует в традициях Первой и Второй мировых войн, когда германское руководство искренне считает, что прогулка немецких войск до Москвы будет быстрой и легкой. При этом германский империализм всегда рядился в одежды борьбы "цивилизации" с "русским варварством", и, как учит история, ничего хорошего немецкому народу это не приносило, кроме поражения и унижений. От войны с Россией Германия ни разу в истории не выигрывала, но этой войной всегда пользовались третьи страны. В первую очередь Британия и США. Современная ситуация не исключение", — писал я 2 июля 2025 года, но руководство Германии в лице потомка нациста Мерца этого не услышало.

Если Германия формирует военный тыл для Украины и уже бьет по тылам России, то как Россия должна себя при этом вести? Откуда такая эйфория от открытия новых военных производств, ведь они делают заложниками все мирное население Германии? Понятно, что Мерц берет пример с кровавого клоуна Зеленского, но тогда простые немцы должны знать, что сегодня происходит на Украине, и задать себе вопрос, хотят ли они такого "торжества демократии" у себя дома. Ведь все атаки на Россию преступный режим Зеленского осуществляет без всякого прикрытия территории Украины от ответных ударов.

Немецкий народ никогда не был глупым и в большинстве своем желает мира, а не эскалации. Об этом говорят низкие рейтинги Мерца и высокие рейтинги его политических оппонентов.

Казалось бы, немного подождать, и власть в Германии сменится демократическим путем. Но потомок нациста Мерц, как и его кумир кровавый клоун Зеленский, согласен пойти на беззаконие и уничтожение своей страны в огне войны, лишь бы удержаться у власти

Мир как никогда стоит на пороге большой катастрофы, и в Европе политиков-безумцев, толкающих в эту катастрофу, достаточно.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"