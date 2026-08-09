В Житомире прекратил работу немецкий завод кабельных систем для автомобилей

В Житомире из-за взрывов остановил работу немецкий завод В Житомире прекратил работу немецкий завод кабельных систем для автомобилей

Москва9 авг Вести.Немецкое предприятие Kromberg & Schubert, расположенное в украинском Житомире, остановило работу после взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко в своем Telegram-канале.

Бунечко привел пресс-релиз компании, в котором говорится, что производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения и масштабные разрушения. По его словам, работа завода остановлена на неопределенный срок.

Согласно данным с сайта завода, Kromberg & Schubert Житомир производит электрические бортовые кабельные системы для автомобилей, в частности для Man и Skoda, сообщает ТАСС.