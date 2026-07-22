На деревообрабатывающей фабрике в Румынии произошли два сильных взрыва

Два мощных взрыва произошли на фабрике в румынском Брашове На деревообрабатывающей фабрике в Румынии произошли два сильных взрыва

Москва22 июл Вести.На окраине румынского города Брашов на деревообрабатывающей фабрике Kronospan произошло два мощных взрыва. Об этом сообщает местный портал bizbrasov.ro.

По имеющейся информации, первый взрыв прогремел примерно в 06:25 мск, в результате чего на предприятии возник пожар. После того как на место прибыли спасатели для борьбы с возгоранием, около 8:30 мск произошел второй взрыв, полностью уничтоживший крышу одного из корпусов.

К тушению привлечены несколько пожарных команд, к месту вызова также стянуты силы из соседнего уезда Ковасна. Никаких официальных заявлений о жертвах или возможных причинах случившегося пока не было.

Ранее в Индии в результате сильного взрыва на нелегальной фабрике по производству фейерверков погибли по меньшей мере 8 человек.