Москва22 июлВести.На окраине румынского города Брашов на деревообрабатывающей фабрике Kronospan произошло два мощных взрыва. Об этом сообщает местный портал bizbrasov.ro.
По имеющейся информации, первый взрыв прогремел примерно в 06:25 мск, в результате чего на предприятии возник пожар. После того как на место прибыли спасатели для борьбы с возгоранием, около 8:30 мск произошел второй взрыв, полностью уничтоживший крышу одного из корпусов.
К тушению привлечены несколько пожарных команд, к месту вызова также стянуты силы из соседнего уезда Ковасна. Никаких официальных заявлений о жертвах или возможных причинах случившегося пока не было.
Ранее в Индии в результате сильного взрыва на нелегальной фабрике по производству фейерверков погибли по меньшей мере 8 человек.