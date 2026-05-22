В Венгрии на заводе MOL произошел взрыв, один человек погиб

На заводе MOL в Венгрии прогремел мощный взрыв В Венгрии на заводе MOL произошел взрыв, один человек погиб

Москва22 мая Вести.На предприятии нефтегазовой компании MOL в городе Тисауйварош прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По данным местных СМИ, инцидент произошел на площадке MOL Petrolkémia. Как сообщил Мадьяр, к месту ЧП направились министр энергетики Иштван Капитань и глава MOL Жолтом Хернади.

На заводе MOL в Тисауйвароше произошел взрыв. Один человек погиб, несколько серьезно пострадали заявил Мадьяр

Мэр Тисауйвароша Дьердь Фюлеп заверил, что дополнительных мер по защите населения города не требуется.

По предварительной информации, на территории завода мог взорваться трубопровод пирогазового бензина.

В октябре 2025 года на НПЗ в Венгрии и Румынии произошли крупные инциденты. По данным западных СМИ, к ним мог быть причастен Киев.