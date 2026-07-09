Зеленский пообещал наказать виновных во взрыве склада боеприпасов Зеленский пообещал кадровую чистку в оборонном секторе после взрывов

Москва9 июл Вести.Взорвавшийся 6 июля склад боеприпасов в городе Вишнёвом под Киевом находился на территории одного из предприятий госконцерна "Укроборонпром", в связи с чем в компании последуют увольнения. Об этом украинским журналистам заявил Владимир Зеленский.

Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, будут увольнения в "Укроборонпроме" сообщил он

Мощный взрыв в Вишнёвом привёл к эвакуации населения и двухдневной вторичной детонации боеприпасов и ракет ПВО. Инцидент спровоцировал скандал в Украине из-за размещения военных складов в жилой застройке, при этом Генштаб ВСУ и другие силовые ведомства отрицали свою ответственность за объект.

Ранее, 6 июля, Министерство обороны РФ сообщало о нанесении ударов по украинским объектам ВПК, включая склад горюче-смазочных материалов в Вишнёвом и завод "Визар", после которых фиксировалась обширная повторная детонация.