Москва10 июлВести.Взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом под Киевом принадлежал государственному концерну "Укроборонпрому". Об этом в беседе с журналистами заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Он пообещал, что в компании последуют увольнения.
Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, будут увольнения в "Укроборонпроме", потому что склад находился на территории одного из предприятий "Укроборонпрома"сказал глава киевского режима
Ранее, 6 июля, в Вишневом, расположенном под Киевом, произошел сильный взрыв. Вскоре в городе была объявлена эвакуация. На протяжении двух дней на складе продолжалась вторичная детонация боеприпасов и ракет ПВО. Инцидент спровоцировал скандал из-за размещения военных складов в жилой застройке, при этом Генштаб ВСУ и другие силовые ведомства отрицали свою ответственность за объект.