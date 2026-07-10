Зеленский признал, что в Вишневом взорвался склад боеприпасов "Укроборонпрома" Зеленский: взорвавшийся склад в Вишневом принадлежал "Укроборонпрому"

Москва10 июл Вести.Взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом под Киевом принадлежал государственному концерну "Укроборонпрому". Об этом в беседе с журналистами заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он пообещал, что в компании последуют увольнения.

Есть уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, будут увольнения в "Укроборонпроме", потому что склад находился на территории одного из предприятий "Укроборонпрома" сказал глава киевского режима

Ранее, 6 июля, в Вишневом, расположенном под Киевом, произошел сильный взрыв. Вскоре в городе была объявлена эвакуация. На протяжении двух дней на складе продолжалась вторичная детонация боеприпасов и ракет ПВО. Инцидент спровоцировал скандал из-за размещения военных складов в жилой застройке, при этом Генштаб ВСУ и другие силовые ведомства отрицали свою ответственность за объект.