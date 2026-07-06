Зеленский прокомментировал взрыв под Киевом и заявил о вторичной детонации

Зеленский признал факт вторичной детонации после мощного взрыва в Вишневом Зеленский прокомментировал взрыв под Киевом и заявил о вторичной детонации

Москва6 июл Вести.Зеленский признал факт вторичной детонации после резонансного взрыва в городе Вишневом под Киевом. Соответствующее заявление он опубликовал в своём телеграм-канале.

Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации написал Зеленский

По его словам, он ожидает от украинских спецслужб "выяснения того, что произошло в Вишневом".

Явление вторичной детонации на месте происшествия обычно указывает на детонацию боеприпасов, взрывчатых веществ или иных взрывоопасных предметов, находившихся в зоне поражения. В официальных сообщениях экстренных служб региона подробная информация о пострадавших и масштабах разрушений на момент публикации не приводилась.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что командование Вооруженных сил Украины разместило склады боеприпасов в городской черте, непосредственно среди гражданских зданий в Вишнёвом. Данное обстоятельство, по оценкам аналитиков, могло способствовать возникновению вторичных взрывов после первоначального инцидента.