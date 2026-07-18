Не менее 8 человек погибли при взрыве на нелегальной фабрике фейерверков в Индии

На нелегальной фабрике фейерверков в Индии произошел взрыв, есть погибшие Не менее 8 человек погибли при взрыве на нелегальной фабрике фейерверков в Индии

Москва18 июл Вести.По меньшей мере восемь человек погибли в результате мощного взрыва на нелегальной фабрике по производству фейерверков в индийском городе Ахмедабад. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Взрыв произошел на фабрике Talent Fireworks в районе Рамол-Гатрад. По данным телеканала, предприятие работало на открытом поле. При этом его лицензия ранее была отозвана муниципальными властями.

Власти опасаются, что число погибших может возрасти говорится в публикации

Как сообщает NDTV, жертвами происшествия стали восемь человек. Еще девять тяжело ранены. Их доставили в городскую больницу и больницу местного самоуправления в районе Манинагар.

По данным телеканала India TV, количество пострадавших составляет 15 человек.

Уточняется, что звук от мощного взрыва был слышен в радиусе пять километров. После этого на предприятии начался пожар.

Власти начали расследование причин взрыва и обстоятельств незаконной работы предприятия. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее мощный взрыв произошел на заводе по производству пиротехники на Мальте. Жители близлежащих районов были эвакуированы, поскольку детонации на объекте продолжались еще более часа.