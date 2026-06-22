13 человек погибли при взрыве на газовом предприятии в Катаре

В результате взрыва на газовом предприятии в Катаре погибли 13 человек 13 человек погибли при взрыве на газовом предприятии в Катаре

Москва22 июн Вести.13 человек стали жертвами взрыва на газораспределительной станции Барзан в промышленном городке Рас-Лаффан в Катаре, они были гражданами Индии и Пакистана. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

Трагедия унесли жизни 13 наших сотрудников из Индии и Пакистана. Еще 66 сотрудников получили ранения, находятся на лечении в больницах. Их состояние здоровья не внушает опасений сказал он

Министр добавил, что среди пострадавших есть и граждане Катара, а также уроженцы азиатских и африканских стран. По словам аль-Кааби, взрыв не был связан с военными действиями или диверсией.

Взрыв на газораспределительной станции Барзан не был связан с военной агрессией или диверсией отметил он

Как уточнил аль-Кааби, завод не работал с декабря 2025 года и был перезапущен всего два дня назад.

Ранее МВД Катара сообщило о взрыве на газораспределительной станции "Барзан", где расположено основное производство СПГ в Катаре, который привел к сильному пожару.