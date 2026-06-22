Москва22 июнВести.13 человек стали жертвами взрыва на газораспределительной станции Барзан в промышленном городке Рас-Лаффан в Катаре, они были гражданами Индии и Пакистана. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.
Трагедия унесли жизни 13 наших сотрудников из Индии и Пакистана. Еще 66 сотрудников получили ранения, находятся на лечении в больницах. Их состояние здоровья не внушает опасенийсказал он
Министр добавил, что среди пострадавших есть и граждане Катара, а также уроженцы азиатских и африканских стран. По словам аль-Кааби, взрыв не был связан с военными действиями или диверсией.
Взрыв на газораспределительной станции Барзан не был связан с военной агрессией или диверсиейотметил он
Как уточнил аль-Кааби, завод не работал с декабря 2025 года и был перезапущен всего два дня назад.
Ранее МВД Катара сообщило о взрыве на газораспределительной станции "Барзан", где расположено основное производство СПГ в Катаре, который привел к сильному пожару.