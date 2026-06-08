В Узбекистане 6 человек погибли при взрыве заправки газовых баллонов

6 человек погибли в результате взрыва заправки газовых баллонов в Узбекистане В Узбекистане 6 человек погибли при взрыве заправки газовых баллонов

Москва8 июн Вести.Шесть человек погибли, еще пять получили травмы в результате взрыва заправки газовых баллонов в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По информации ведомства, сообщение о взрыве и пожаре на пункте заправки бытовых газовых баллонов сжиженным газом в Каршинском районе поступило в местное управление по чрезвычайным ситуациям в 13:50 (11:50 мск).

Через 12 минут, в 14:02 (12:02 мск) на место происшествия прибыли пять спасательных подразделений. Пожар удалось локализовать в 14:05 (12.05 мск) и полностью ликвидировать в 14.55 (12.55 мск).

В результате взрыва погибли шесть человек, еще пять получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МЧС

Согласно предварительным данным, в результате инцидента повреждены и сгорели четыре автомобиля, а также два подземных резервуара для хранения топлива. Территория, где произошел пожар, в настоящий момент взята под контроль, продолжаются работы по устранению последствий случившегося.

Помимо этого, в МЧС Узбекистана добавили, что по поручению президента республики Шавката Мирзиеева была создана правительственная комиссия "с участием представителей профильных министерств и ведомств" во главе с заместителем премьер-министра Очилбоем Раматовым.