В больнице умер один из пострадавших при взрыве газа на АЗС в Пятигорске

Москва19 мая Вести.В больнице скончался один из пострадавших при взрыве газа на АЗС в Пятигорске. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя городской клинической больницы.

Один из пострадавших … скончался. У него было 96% ожогов сказал собеседник

Взрыв газовоза на АЗС с последующим возгоранием произошел в Пятигорске 16 мая. В результате происшествия пострадали 6 человек. Огонь локализовали на 1000 кв. м. По версии следствия, причиной взрыва стала разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции некачественного газового оборудования.

После произошедшего был задержан директор сети автозаправочных станций. Возбуждено уголовное дело.