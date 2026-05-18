Суд продлил срок задержания директора сети АЗС по делу о взрыве в Пятигорске

Москва18 мая Вести.В Пятигорске суд продлил срок задержания директора сети автозаправочных станций Давида Саградова по делу о взрыве и пожаре на одной из АЗС. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

ЧП произошло утром 16 мая, в субботу, на улице Ермолова. Пострадали 6 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

По версии следствия, причиной взрыва стала разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции некачественного газового оборудования.