Директора сети АЗС отправили под домашний арест по делу о ЧП в Пятигорске

Москва20 мая Вести.В Пятигорске суд отправил под домашний арест директора сети автозаправочных станций Давида Саградова по делу о взрыве и пожаре на одной из АЗС. Об этом сообщает "Интерфакс".

Избрать Давиду Саградову меру пресечения в виде содержания под домашним арестом до 16 июля приводит агентство решение инстанции

Фигуранта подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою вину он не признает.

ЧП произошло утром 16 мая, в субботу, на улице Ермолова. Пострадали 6 человек. По версии следствия, причиной взрыва стала разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции некачественного газового оборудования.