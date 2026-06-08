В Нижневартовске суд условно осудил заправщика за взрыв газа в жилом доме

Заправщика осудили условно за гибель 10 человек при взрыве газа в ХМАО В Нижневартовске суд условно осудил заправщика за взрыв газа в жилом доме

Москва8 июн Вести.В Нижневартовске осудили работника газозаправочной станции за взрыв в многоквартирном доме. Он признан виновным в оказании услуг, небезопасных для жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц, а также в уничтожении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на своем сайте.

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении работника газозаправочной станции. Он признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ…, ст. 168 УК РФ говорится в публикации надзорного ведомства

По данным суда, 4 декабря 2022 года подсудимый, работая на газозаправке, при отрицательной температуре наполнил бытовой газовый баллон для жителя Нижневартовска, не имея специального оборудования. Мужчина не проконтролировал полноту заправки, из-за чего баллон оказался значительно переполнен.

Владелец баллона занес его в свою квартиру в многоэтажке на улице Мира. В тот же день около 18.00 из-за неконтролируемого роста давления баллон взорвался. Произошло разрушение несущих конструкций дома.

В результате ЧП погибли 10 человек, в том числе четверо детей. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Имущество жильцов уничтожено и повреждено на сумму более 280 миллионов рублей.

В суде прокурор настаивал на реальном лишении свободы. Однако суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжалует его, добиваясь реального срока.