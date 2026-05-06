Виновные в гибели человека на заводе в Приамурье получили 3 и 2 года условно

В Амурской области вынесен приговор виновным в гибели человека на производстве Виновные в гибели человека на заводе в Приамурье получили 3 и 2 года условно

Москва6 мая Вести.Суд вынес приговор по делу о взрыве на маслоэкстракционном заводе в Белогорске, повлекшем гибель человека по неосторожности, фигуранты получили 3 и 2 года условно, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.

Установлено, что 28 января 2025 года на складе пищевого шрота произошел взрыв, в результате чего погиб аппаратчик мукомольного производства 1991 года рождения. Выяснилось, что причиной трагедии стали серьезные нарушения промышленной безопасности, допущенные сотрудниками предприятия.

На скамье подсудимых оказались двое сотрудников завода. Суд приговорили одного - к 3 годам, второго - к 2 годам лишения свободы условно отмечается в сообщении

Испытательный срок для обоих составил 3 и 2 года соответственно.