Москва25 маяВести.Северобайкальский городской суд Бурятии вынес приговор директору и повару предприятия общественного питания по уголовному делу о массовом заражении сальмонеллезом, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Речь идет о ЧП, которое произошло в марте 2025 года, когда заболели вахтовики, задействованные на строительстве Северомуйского тоннеля Восточно-Сибирской железной дороги.
По причине использования продуктов ненадлежащего качества произошло инфицирование готовой пищи бактерией сальмонелла, в результате употребления которой один работник скончался, еще 35 пострадалиуточняется в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX
По итогам рассмотрения дела фигуранты признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Суд приговорил директора предприятия общепита к 3 годам лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей, повара – к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
Кроме того, в целях обеспечения гражданских исков потерпевших, судом сохранен арест на имущество одного из осужденных на сумму более 23 млн рублей.