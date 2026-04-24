Москва24 апр Вести.В Бурятии местного жителя приговорили к 6 месяцам исправительных работ за причинение по неосторожности смерти своей малолетней дочери. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В поселке Усть-Баргузин мужчина у себя дома на кухне по ошибке поставил бутылку из-под лекарственного препарата от кашля, в которой для бытовых нужд хранил жидкий отвердитель для эпоксидной смолы, к другим медикаментам. Утром 30 декабря 2025 года у его малолетней дочери появились признаки простуды, и сожительница мужчины, не знавшая о содержимом указанного флакона, дала девочке из него жидкость, которую та проглотила, как лекарство.

Отвердитель для эпоксидной смолы имеет высокую токсичность и опасность для жизни и здоровья при употреблении внутрь. В результате острого отравления девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Таким образом, отца ребенка признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначили ему наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.