В Бурятии будут судить мужчину, случайно отравившего дочь отвердителем для смолы

Москва14 апр Вести.В Бурятии завершено расследование уголовного дела против местного жителя, по вине которого погибла его маленькая дочь. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщило Следственное управление СК России по республике в своем Telegram-канале.

В Баргузинском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении по неосторожности смерти малолетней дочери говорится в публикации Следкома

Трагедия произошла из-за того, что отец перелил токсичный отвердитель для эпоксидной смолы в пузырек из-под лекарства от кашля. Емкость с этикеткой он оставил на холодильнике, а спустя несколько дней по забывчивости поставил ее к остальным медикаментам.

Утром 30 декабря 2025 года у девочки появились признаки простуды, и его сожительница, не догадываясь о содержимом флакона, дала ребенку это средство. В результате острого отравления девочка скончалась на месте.

Следствие собрало достаточно улик, чтобы передать дело в суд.