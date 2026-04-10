Суд вынес приговор по делу об отравлении ребенка лекарствами в Республике Алтай

Москва10 апр Вести.В Республике Алтай суд вынес приговор по делу об отравлении лекарствами 10-месячного ребенка. Как сообщает региональное СУ СК России, его мать признали виновной в причинении смерти по неосторожности.

Суд с учетом собранных по уголовному делу доказательств, признал подсудимую виновной и, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, назначил ей наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла в декабре 2025 года в Улаганском районе. Согласно материалам уголовного дела, 39-летняя женщина оставила препараты на столе, мальчик сбросил флакон на пол и выпил содержимое. Он скончался в больнице через несколько дней.