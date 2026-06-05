Жительница Кировской области забила насмерть своего 2-месячного сына Жительницу Кировской области обвиняют в убийстве своего 2-месячного сына

Москва5 июн Вести.В Кировской области девушку обвиняют в убийстве своего 2-месячного сына. По версии следствия, она забила младенца насмерть, сообщает СУ СК России по региону.

20-летней жительнице города Котельнича предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ… По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключение под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в ночь на 1 июня в одном из домов в Котельниче. Мать несколько раз ударила малыша по голове, а после вывезла тело в поселок Ленинская Искра и оставила в пристройке к заброшенному дому. Отмечается, что она была пьяна.