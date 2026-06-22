Жительнице Новокузнецка предъявили обвинение после смерти сына в машине

Мать из Новокузнецка обвиняют в гибели сына в запертой машине Жительнице Новокузнецка предъявили обвинение после смерти сына в машине

Москва22 июн Вести.Жительнице Новокузнецка предъявили обвинение по двум статьям - оставление в опасности и причинение смерти сыну по неосторожности. Об этом сообщило СУ СК России по Кемеровской области в своем Telegram-канале.

Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в публикации

Трагедия произошла 17 июня. Женщина оставила своего семилетнего сына в личном автомобиле при температуре на улице выше 26 градусов и ушла по делам.

Вернувшись, она обнаружила ребенка без сознания. Приехавшие врачи госпитализировали мальчика, но, несмотря на квалифицированную помощь, 21 июня он скончался в больнице.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.