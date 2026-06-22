В Кузбассе скончался мальчик, 3 часа просидевший в закрытой машине на жаре

Умер мальчик, которого мать оставила на три часа в закрытой машине в Таштаголе В Кузбассе скончался мальчик, 3 часа просидевший в закрытой машине на жаре

Москва22 июн Вести.В городе Таштагол Кемеровской области умер 7-летний мальчик, который просидел 3 часа в заблокированном автомобиле на жаре, после чего впал в кому, сообщает ГТРК "Кузбасс".

Мать ушла решать свои дела, ребенок все это время находился в закрытой машине на жаре отмечает телерадиокомпания

Когда женщина вернулась, она обнаружила сына в бессознательном состоянии. Его госпитализировали с тепловым ударом. Ребенок попал в реанимацию в состоянии комы, но спасти его в результате не удалось.

Мать мальчика пояснила в полиции, что вместе с сыном приехала в Таштагол на личном автомобиле из Новокузнецка.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.