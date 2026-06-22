В СК допросили мать ребенка, оставившего малыша в коляске на жаре Следователь допросил жительницу Котельников, оставившую сына в коляске на жаре

Москва22 июн Вести.В СК допросили жительницу Котельников, оставившую младенца в коляске на солнце. Об этом сообщило в MAX управление СК России по Подмосковью.

Женщина подозревается в оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ).

Следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области проведен допрос 39-летней жительницы Котельников говорится в сообщении СК

Во время допроса мать рассказала об обстоятельствах произошедшего. Она сообщила, что гуляла с мужем и встретила друзей. Ребенок во время прогулки был рядом. Долгое нахождение младенца под палящим солнцем она объяснила тем, что уснула. Муж, по ее словам, тоже уснул, поэтому никто из них не отреагировал на плач сына.

Семью поставили на учет в органах профилактики.

Ранее сообщалось, что пьяные родители на продолжительное время оставили в коляске на солнце двухмесячного малыша. Он лежал и плакал около часа. В полицию обратились местные жители. В результате мальчик получил тепловой удар и был госпитализирован.