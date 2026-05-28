Москва28 мая Вести.Следователи Следственного комитета в Кузбассе организовали проверку по факту нарушения прав малолетнего. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК в Telegram-канале.

Следователи обратили внимание на публикацию в СМИ, в которой жительница города Киселевска ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по воспитанию 3-месячного ребенка.

Как сообщает ГТРК "Кузбасс", молодая блогерша устраивает прямые эфиры в интернете, в которых говорит, как ее "достал" 3-месячный малыш. Она сообщает, что у младенца такой же истеричный характер, как и у его отца.

Он орет и орет, достал уже сетует молодая мать

Также журналисты сообщают, что на "супругов" жалуются подписчики: якобы через интернет собирают деньги на пиво, агрессивно реагируют на замечания, а на ребенка им совершенно наплевать.

Следственный комитет начал проверку по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. После установления всех обстоятельств произошедшего, следствием будет дана правовая оценка, в том числе действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.