Жительница Кузбасса пойдет под суд за жестокое обращение с ребенком До трех лет грозит жительнице Кузбасса за регулярное избиение сына

Москва19 мая Вести.Жительница города Мыски пойдет под суд по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию сына, сопряженном с жестоким обращением с несовершеннолетним, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в период с августа 2025 года по апрель 2026 года обвиняемая, ввиду малейшего непослушания, систематически применяла к малолетнему сыну физическое насилие. О совершенном преступлении несовершеннолетний рассказал бабушке, которая сообщила об этом в правоохранительные органы. Мальчик был изъят из семьи и передан в социальное учреждение отметили в пресс-службе

Женщина признала свою вину и сотрудничала со следствием. Ее дело передано в суд для рассмотрения по существу, санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.