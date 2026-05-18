Житель Кузбасса пойдет под суд за посты с призывами к терроризму в интернете

Москва18 мая Вести.Житель Киселевска предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в период с февраля 2024 года по май 2025 года … мужчина разместил в социальной сети три текстовые записи, содержащие публичные призывы к насильственным действиям, имеющим признаки террористической и экстремисткой деятельности отметили в пресс-службе

В ходе предварительного расследования следователи собрали убедительную доказательственную базу, включающую выводы лингвистических, психолого-психиатрических и компьютерно-технической судебных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.