Москва18 маяВести.Житель Киселевска предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу в мессенджере МАХ.
По версии следствия, в период с февраля 2024 года по май 2025 года … мужчина разместил в социальной сети три текстовые записи, содержащие публичные призывы к насильственным действиям, имеющим признаки террористической и экстремисткой деятельностиотметили в пресс-службе
В ходе предварительного расследования следователи собрали убедительную доказательственную базу, включающую выводы лингвистических, психолого-психиатрических и компьютерно-технической судебных экспертиз.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.