В Челябинске возбудили уголовное дело об оставлении ребенка в опасности Женщина в Челябинске оставила дома малолетнюю дочь-инвалида, возбуждено дело

Москва15 апр Вести.В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы по факту оставления в опасности несовершеннолетнего ребенка, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

Подозреваемая ненадлежащим образом исполнила свои родительские обязанности и оставила на длительное время без присмотра в квартире свою 5-летнюю дочь заявили в ведомстве

Ситуация усугубляется тем, что у девочки есть инвалидность, и она не могла позаботиться о себе самостоятельно.

Местная жительница на данный момент имеет статус подозреваемой. Ее допросили, правоохранители решают вопрос об обвинении и избрании меры пресечения.