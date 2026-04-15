Москва15 апрВести.В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы по факту оставления в опасности несовершеннолетнего ребенка, сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.
Подозреваемая ненадлежащим образом исполнила свои родительские обязанности и оставила на длительное время без присмотра в квартире свою 5-летнюю дочьзаявили в ведомстве
Ситуация усугубляется тем, что у девочки есть инвалидность, и она не могла позаботиться о себе самостоятельно.
Местная жительница на данный момент имеет статус подозреваемой. Ее допросили, правоохранители решают вопрос об обвинении и избрании меры пресечения.