Сотрудница опеки на Камчатке не изъяла девочку из опасной семьи, заведено дело На Камчатке чиновницу обвинили в халатности после преступлений против девочки

Москва14 апр Вести.В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы органа опеки и попечительства, подозреваемой в халатности. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

По данным следствия, мать девочки умерла, отец отказался ее воспитывать, и с 19 мая 2025 года ребенок должен был быть немедленно передан в приемную семью или в детский дом. Однако подозреваемая, зная, что срок опекунства истек, не проверила, в каких условиях живет девочка, не поместила ее в специализированное учреждение и не добилась изъятия из семьи бывшего опекуна, где ребенок оставался без законных оснований.

В результате девочка длительное время проживала без надзора и законного представителя. В этих условиях в отношении нее были совершены особо тяжкие преступления.

Следственными органами СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении ведущего специалиста-эксперта отдела опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних местного управления образования. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 т. 293 УК РФ (халатность) говорится в публикации Следкома

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.