В Кузбассе мальчик впал в кому, просидев в заблокированной машине на жаре 3 часа

В Кузбассе мальчик впал в кому, просидев в заблокированной машине на жаре 3 часа В Кузбассе мальчик впал в кому, просидев в заблокированной машине на жаре 3 часа

Москва19 июн Вести.В Кузбассе мать оставила 7-летнего сына на 3 часа в заблокированной машине — ребенок попал в реанимацию с тепловым ударом. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

Правоохранителям из медучреждения поступило сообщение о том, что в больницу с тепловым ударом доставлен 7-летний ребенок, которого в состоянии комы поместили в реанимационное отделение.

Полицейские организовали по данному факту проверку… [Мать мальчика] пояснила, что вместе с сыном приехала в Таштагол на личном автомобиле из Новокузнецка. Днем она оставила ребенка в салоне машины, заблокировала двери и ушла по своим делам. Предварительно, … женщина отсутствовала около 3 часов. Вернувшись, она обнаружила [сына] в бессознательном состоянии, после чего обратилась за помощью к медикам говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В отношении жительницы Новокузнецка возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).