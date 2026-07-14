На принудительное лечение отправили мать, 7 раз ударившую младенца ножом

На принудительное лечение отправили мать, пытавшуюся убить младенца на Кубани На принудительное лечение отправили мать, 7 раз ударившую младенца ножом

Москва14 июл Вести.В Краснодарском крае на принудительное лечение отправили 32-летнюю мать, которая пыталась убить 2-месячного сына, ударив его 7 раз ножом. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В марте 2025 года в Курганинске женщина, находясь дома вместе со своим 2-месячным сыном, не менее 7 раз ударила ребенка кухонным ножом в живот. После этого она попыталась задушить мальчика, но действия пресек ее отец.

Согласно выводам экспертов, в момент совершения деяния женщина страдала хроническим психическим расстройством… Суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности … и назначить ей принудительную меру медицинского характера, направив на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Отмечается, что женщина обвиняется по ч.3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).