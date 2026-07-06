В Петербурге арестовали женщину, напавшую с ножом на своего ребенка в ПВЗ

В Санкт-Петербурге мать несколько раз ударила своего сына ножом в ПВЗ В Петербурге арестовали женщину, напавшую с ножом на своего ребенка в ПВЗ

Москва6 июл Вести.Суд Санкт-Петербурга арестовал женщину, которая несколько раз ударила своего сына-подростка ножом в пункте выдачи заказов.

В совершении преступлений по статьям покушение на убийство и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего обвиняется Наталия Родина.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, вечером 4 июля Родина умышленно нанесла ранения своему несовершеннолетнему сыну 2011 года рождения. Трагедия произошла в ПВЗ, расположенном на Северном проспекте.

Родина …с целью убийства своего сына … нанесла ему не менее 3 ударов ранее приобретенным ножом …, причинив тем самым ему телесные повреждения в виде травматического шока, колото-резаной раны левой половины шеи, жевательной мышцы, резаной раны левого надплечья, колото-резаной раны левой кисти с повреждением общей пальцевой артерии, лучевой ветви общего пальцевого нерва левой кисти, краевым повреждением разгибателя пальца левой кисти сказано в сообщении

На следующий день после нападения на ребенка Родина была задержана, она будет находиться под стражей до 4 сентября 2026 года.