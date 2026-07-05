Мать едва не зарезала сына в ПВЗ в Петербурге

В Петербурге мать ударила ножом собственного сына в ПВЗ Мать едва не зарезала сына в ПВЗ в Петербурге

Москва5 июл Вести.В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая пыталась зарезать своего сына-подростка на пункте выдачи заказов. Об этом сообщили в ГСУ СКР по городу.

Инцидент произошел вечером 4 июля.

Женщина, находясь в помещении пункта выдачи заказов, расположенного на Северном проспекте, в ходе ссоры нанесла удар ножом в область шеи своему несовершеннолетнему сыну. Фигурантка не довела свой преступный умысел до конца по независящим от неё обстоятельствам, поскольку потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь сказано в сообщении

В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего его родителем.

Фигурантку задержали, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, добавили в СК.