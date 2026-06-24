Женщину, убившую сына молотком в Москве, суд отправил в психбольницу Суд вынес решение по делу москвички, убившей своего сына молотком

Москва24 июн Вести.Суд решил применить меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, к женщине, убившей своего шестилетнего сына молотком в Москве. Об этом сообщили в мессенджере MAX в прокуратуре столицы.

Установлено, что 12 ноября 2025 года в квартире на улице Академика Анохина женщина забила до смерти молотком и ножом своего маленького сына. После совершенного убийства она попыталась покончить с собой.

С учетом доказательств, представленных государственным обвинителем, установлено, что женщина совершила запрещенное уголовным законом деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ отмечается в сообщении

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что женщина страдает психическим расстройством. В момент убийства она не осознавала общественную опасность своих действий.