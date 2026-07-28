В Коми женщина получила срок за доведение до самоубийства своего сына Жительницу Коми осудили за доведение до самоубийства своего сына-подростка

Москва28 июл Вести.Ухтинский городской суд Коми приговорил местную жительницу к 9 годам колонии, признав ее виновной в доведении до самоубийства своего 14-летнего сына, сообщили в пресс-службе судов республики.

Установлено, что в ноябре 2025 года мальчик совершил самоубийство, причиной которого стал длительный семейный конфликт с пьющей матерью, выраженное чувство безысходности и отсутствие жизненной перспективы.

За совершенные преступления суд назначил женщине 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима сказано в сообщении

Согласно материалам уголовного дела, 46-летняя женщина длительное время пренебрежительно относилась к своему ребенку, издевалась над ним, унижала его достоинство, допускала агрессивно-отвергающие и обвиняющие его высказывания. В частности, она заявляла, что его рождение было ошибкой, что он ей не сын, чем причиняла ребенку моральные страдания.

Также женщина, злоупотребляющая спиртным, нередко приводила домой гостей. Просьбы мальчика прекратить водить приятелей и употреблять алкоголь, поскольку их посиделки мешают ему заниматься и отдыхать, мать игнорировала или выгоняла сына из дома, чтобы он ей не мешал.

Вечером 30 ноября 2025 года подросток застал в квартире мать в компании приятелей, распивающих спиртные напитки. Позвав для поддержки друзей, мальчик потребовал посторонних покинуть квартиру. Друзья матери ушли, что очень не понравилось женщине, она в очередной раз стала его унижать и заявлять, что он ей не сын. Кроме того, она угрожала ему ножом.

По словам детей, после произошедшего мальчик долго плакал, а затем попрощался с ними и ушел. Через несколько часов мальчик покончил жизнь самоубийством. 2 декабря 2025 года ему должно было исполниться 15 лет.